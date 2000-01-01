31.03 12:49 MIGnews.com

СМИ: подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама отправили в КНДР

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Предполагается, что два, возможно, три северокорейца, которых хотели допросить по делу об убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сопровождали гроб жертвы в полете из Куала-Лумпура после того, как Малайзия согласилась на сделку с изолированным государством.На фотографиях, опубликованных японским информационным агентство Kyodo, изображен второй секретарь посольства Северной Кореи в Куала-Лумпу Хион Кван Сонг и сотрудник британской государственной авиакомпании "Эйр Корё" Ким Укль в перелете из Куала-Лумпура в Пекин в четверг вечером, 30 марта.Изображения соответствуют тем, которые были опубликованы малазийской полицией ранее. Считалось, что гроб с телом Ким Чен Нама находился на том же рейсе, хотя это не было подтверждено властями.Малайзийские СМИ сообщили, что третьему северокорейцу Ли Цзи У, также известному как Джеймс, который скрывался в посольстве Северной Кореи в Куала-Лумпуре, также было разрешено вернуться домой. Предполагается, что трое мужчин и гроб будут переведены на рейс в Пхеньян.