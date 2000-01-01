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Хакеры стали причиной отключения цифровых служб Иерусалима | Фото: Thinkstock31.03 12:13   MIGnews.com

Хакеры стали причиной отключения цифровых служб Иерусалима

Попытка взлома муниципальных серверов в Иерусалиме привела к тому, что цифровые службы города были отключены в пятницу, 31 марта.

Город сообщает, что был отключен веб-сайт Иерусалима и другие услуги в качестве превентивной меры, поскольку специалисты по информационной безопасности работали над блокированием хакеров.

Ранее на этой неделе хакеры уже пытались атаковать новый сервер, который Иерусалим тестирует.

Детали инцидента уточняются.
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