31.03 12:13 MIGnews.com

Хакеры стали причиной отключения цифровых служб Иерусалима

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Попытка взлома муниципальных серверов в Иерусалиме привела к тому, что цифровые службы города были отключены в пятницу, 31 марта.Город сообщает, что был отключен веб-сайт Иерусалима и другие услуги в качестве превентивной меры, поскольку специалисты по информационной безопасности работали над блокированием хакеров.Ранее на этой неделе хакеры уже пытались атаковать новый сервер, который Иерусалим тестирует.Детали инцидента уточняются.