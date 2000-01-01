31.03 12:13 MIGnews.com
Хакеры стали причиной отключения цифровых служб Иерусалима
Попытка взлома муниципальных серверов в Иерусалиме привела к тому, что цифровые службы города были отключены в пятницу, 31 марта.
Город сообщает, что был отключен веб-сайт Иерусалима и другие услуги в качестве превентивной меры, поскольку специалисты по информационной безопасности работали над блокированием хакеров.
Ранее на этой неделе хакеры уже пытались атаковать новый сервер, который Иерусалим тестирует.
Детали инцидента уточняются.
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