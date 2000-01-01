31.03 15:17 MIGnews.com

В Пентагоне объяснили учения с "русскими" статистами

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Учения американских войск на полигоне Хоэнфельс в Баварии, в которых планируют задействовать "русскоговорящих статистов", не являются подготовкой к каким-либо действиям. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли."В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях. Эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире", – отметил он.Напомним, ранее на главном информационном портале Берлина появилось объявление о приеме на работу русскоязычных граждан для сотрудничества с НАТО. За один день работы автор вакансии предлагал 100 евро.