Тель-Авив: грабитель, бежавший от полиции выпал из окна
Утром 31 марта мужчина набросился на женщину на улице Ицхак Саде в Тель-Авиве. Он отобрал у нее сумку и смартфон.
Женщина увидела патрульную машину полицейских и рассказала им о случившемся. Полицейские погнались за подозреваемым. Тот вбежал в заброшенное здание. Скрываясь от полицейских, он пытался перелезть из комнаты в комнату через окно на верхнем этаже здания. Он не удержался и сорвался вниз.
Мужчину эвакуировали в больницу Ихилов в тяжелом состоянии.