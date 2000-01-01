Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












31.03 10:15   MIGnews.com

Тель-Авив: грабитель, бежавший от полиции выпал из окна

Утром 31 марта мужчина набросился на женщину на улице Ицхак Саде в Тель-Авиве. Он отобрал у нее сумку и смартфон.

Женщина увидела патрульную машину полицейских и рассказала им о случившемся. Полицейские погнались за подозреваемым. Тот вбежал в заброшенное здание. Скрываясь от полицейских, он пытался перелезть из комнаты в комнату через окно на верхнем этаже здания. Он не удержался и сорвался вниз.

Мужчину эвакуировали в больницу Ихилов в тяжелом состоянии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:21
SpaceX впервые произвела повторный запуск ракеты
10:17
"Израилю нечего пенять на Иорданию"
09:19
Хакеры взломали Facebook Франсуа Олланда
08:55
Малайзия вернула тело Ким Чен Нама КНДР
08:23
"У Египта нет других союзников, кроме Израиля"
08:20
Мужа подозревают в том, что убил жену и лег в психбольницу
07:42
ООН: ХАМАС подвергает опасности жизни людей
07:31
Одобрено строительство поселения для эвакуированных из Амоны
06:34
Малиновская проверила условия работы охранников "Сороки"
05:30
По ДНК можно определить способности к чтению
04:32
Турция и США обсудили совместную борьбу против ISIS
03:45
В Китае запретили носить "ненормальные бороды"
02:40
Ученые советуют парам пить алкоголь вместе
01:27
Из-за путаницы на "Оскаре" ужесточили правила вручения
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus