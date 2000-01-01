31.03 10:15 MIGnews.com

Тель-Авив: грабитель, бежавший от полиции выпал из окна

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Утром 31 марта мужчина набросился на женщину на улице Ицхак Саде в Тель-Авиве. Он отобрал у нее сумку и смартфон.Женщина увидела патрульную машину полицейских и рассказала им о случившемся. Полицейские погнались за подозреваемым. Тот вбежал в заброшенное здание. Скрываясь от полицейских, он пытался перелезть из комнаты в комнату через окно на верхнем этаже здания. Он не удержался и сорвался вниз.Мужчину эвакуировали в больницу Ихилов в тяжелом состоянии.