31.01 09:46 MIGnews.com

Грузия: израильтянин осужден на 8 лет меньше чем за грамм

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12-й канал израильского ТВ показал репортаж об израильтянине Моше Бен Давиде, осужденного властями Грузии на восемь лет тюремного заключения.Бен Давид был задержан два года назад. При нем нашли менее грамма вещества Subotex. В Израиле его выписывают врачи лицам, проходящим курс лечения от наркотической зависимости. Его признали виновным не в контрабанде, но в “незаконном импорте” наркотического вещества. Моше Бен Давида приговорили к восьми годам лишения свободы.Сестар Моше, Мадонна Бен Lавид говорит: "Мы знаем, что он - в очень тяжелом состоянии. Он находится в тюремной психиатрической больнице. У него, наверное, был инсульт. Его дочь его навестила - он не разговаривает, не ходит и вообще не функционирует”.Израильские власти осведомлены о ситуации Бен Давида. В МИД “предпринимают усилия” к тому, чтобы ему позволили отбывать остаток срока в Израиле.