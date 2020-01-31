Беспорядки на Храмовой горе: полиция разогнала шествие
Десятки верующих на Храмовой горе провели шествие, выкрикивая националистические лозунги после утренних молитв в пятницу, 31 января. После беспорядков полицейские силы вошли в район и разогнали толпу, сообщает полиция.
Пятничные молитвы в мечети Аль-Акса недавно использовались для протеста против действий Израиля. В течение последних двух недель каждую пятницу происходили противостояния между верующими и израильскими войсками.
На этой неделе ЦАХАЛ усилил готовность из-за напряженности после публикации мирного плана администрации Трампа по Ближнему Востоку.
Протесты прошли на Западном берегу и в Иерусалиме. Дваа палестинца были арестованы после попытки атаковать полицейского на Храмовой горе.