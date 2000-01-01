31.01 09:54 MIGnews.com
В ФРГ подтвердили пятый случай заболевания коронавирусом
В Германии зафиксировали пятый случай заболевания новым коронавирусом.
Заболевший мужчина работал в той же компании в Баварии, где ранее были зафиксированы и другие случаи заболевания.
В начале недели стало известно, что заболели трое мужчин и женщины, работающие на немецкого поставщика автомобильных запчастей Webasto, пишет DW
.
Во вторник компания заявила, что сотрудник ее штаб-квартиры в Стокдорфе заразился вирусом, принимая участие в семинаре, который проводила гражданка Китая, прибывшая в командировку.
По словам представителей баварского министерства здравоохранения, по состоянию на вечер четверга ни один из сотрудников, работающих в компании, не сдал положительный результат на вирус.
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