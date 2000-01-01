31.01 08:23 MIGnews.com

Предупреждение о коронавирусе нашли в Библии

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Вспышка коронавируса, распространяющаяся в настоящее время по всему миру, возникла в Китае, и охватила более 8000 человек. По мнению некоторых, глобальная пандемия была предсказана в Библии тысячи лет назад.По словам библейского ученого раввина Матитяху Глазерсона, библейские коды предсказывают появление коронавируса, пояснил он в видео, загруженном на его YouTube канал.Указывая на то, что коронавирус возник на рынках Китая, где было все - от крыс, змей, летучих мышей, рыб и т.д., - Глазерсон указал на отрывок из книги Левит, в котором говорилось о важность не есть нечистую пищу.Там он выделяет буквы в тексте на одинаковом расстоянии друг от друга - то, что называется Эквидистантной последовательностью букв (ELS). Этот ELS содержал еврейские буквы kuf, reish, vav, nun и hey. Corona.Он также указывает на другие ELS в том же разделе - alef, bet, reish, mem, het и yud, что объясняет фразу Eiver Mehai, или конечность из живого, что относится к греху употребления в пищу конечности еще живого животного.В другой части отрывка он выделяет буквы samech, yud, nun and yud, что произносится как Сини, или китайский язык. "Это удивительно, обнаружить это: Коронавирус, Китай и часть живого, что является причиной эпидемии".Библейские коды, также известные как коды Торы, изучались веками и часто сильно зависят от ELS. Многие ученые утверждают, что использовали ELS, чтобы найти многочисленные подсказки, намекающие на будущие события, включая предсказания 11 сентября и Холокост.Тем не менее, это противоречиво и не получили широкого распространения как в религиозных, так и в научных кругах.