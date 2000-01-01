31.01 21:53 MIGnews.com

В Китае ввели наказание за распространение коронавируса

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В Китае ввели наказание за распространение коронавируса.Департамент общественной безопасности КНР сообщил, что к уголовной ответственности будут привлекаться люди, у которых выявлено заражение или подозрение на заболевание, но они отказываются от карантина или лечения.Кроме того, уголовно преследоваться будут те, кто намеренно распространяет вирус, а также умышленно будет наносить вред медперсоналу, государственной и частной собственности.Власть запретила приносить в медучреждения похоронные венки и сжигать жертвенные деньги, развешивать баннеры, загораживать вход в больницу.