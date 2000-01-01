31.01 14:04 MIGnews.com

Израильтянам рекомендовали срочно покинуть Китай

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Посольства Израиля в Китае продолжают работать в обычном режиме и помогают израильтянам, которые находятся в стране, несмотря на вспышку смертельного коронавируса. Израильские дипломаты сообщили, что они не испытывают нехватки предметов первой необходимости или продуктов питания и готовы продолжать свою работу.В результате состоявшейся в пятницу дискуссии между министерством иностранных дел в Иерусалиме и представителями Израиля в Китае было принято решение издать предупреждение, в котором израильтянам будет рекомендовано не посещать страну.В предупреждении также говорится, что те израильтяне, которые в настоящее время находятся в Китае, должны задуматься о том, чтобы покинуть страну как можно скорее.Несмотря на отмену прямых рейсов между Китаем и Израилем, израильтяне, оказавшиеся в восточноазиатской стране, могут по-прежнему отправляться рейсами в Европу или определенными пунктами назначения в Азии и путешествовать оттуда в Израиль.В понедельник Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвали граждан США "избегать любых несущественных поездок по всему Китаю".