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Медсестра в Германии пыталась отравить младенцев морфием | Фото:01.02 03:08   MIGnews.com

Медсестра в Германии пыталась отравить младенцев морфием

Медсестра в Ульме, Германия, пыталась отравить пять недоношенных детей морфином.

Врачи в Ульмской университетской больнице начали расследование происшествия в конце декабря, когда "пять младенцев в возрасте от одного дня до одного месяца почти одновременно страдали одышкой", - заявил в четверг на пресс-конференции начальник полиции Ульма Бернхард Вебер.

"Только благодаря немедленным действиям персонала удалось спасти пять жизней", - добавил он. Персонал больницы первоначально полагал, что дети заразились инфекцией, но все тесты оказались отрицательными.

Все младенцы, к счастью, выжили, и не получили серьезного ущерба для здоровья.

Во время расследования в шкафчике медсестры нашли шприц, и грудное молоко, наполненное морфием. Её арестовали. В случае предъявления обвинения женщина столкнется с многочисленными обвинениями в причинении тяжких телесных повреждений и попытке непредумышленного убийства. Тем временем она опровергла обвинения.


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