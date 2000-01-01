01.02 03:08 MIGnews.com

Медсестра в Германии пыталась отравить младенцев морфием

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Медсестра в Ульме, Германия, пыталась отравить пять недоношенных детей морфином.Врачи в Ульмской университетской больнице начали расследование происшествия в конце декабря, когда "пять младенцев в возрасте от одного дня до одного месяца почти одновременно страдали одышкой", - заявил в четверг на пресс-конференции начальник полиции Ульма Бернхард Вебер."Только благодаря немедленным действиям персонала удалось спасти пять жизней", - добавил он. Персонал больницы первоначально полагал, что дети заразились инфекцией, но все тесты оказались отрицательными.Все младенцы, к счастью, выжили, и не получили серьезного ущерба для здоровья.Во время расследования в шкафчике медсестры нашли шприц, и грудное молоко, наполненное морфием. Её арестовали. В случае предъявления обвинения женщина столкнется с многочисленными обвинениями в причинении тяжких телесных повреждений и попытке непредумышленного убийства. Тем временем она опровергла обвинения.