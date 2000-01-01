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Арабы ограбили доставщика пиццы в Лоде | Фото:31.01 12:02   MIGnews.com

Арабы ограбили доставщика пиццы в Лоде

Сотрудники пограничной полиции в четверг вечером, 30 января, арестовали двух арабов, которые ограбили доставщика пиццы в центральном городе Лод.

Двое молодых людей угрожали доставщику оружием и забрали у него деньги.

Полицейские начали обыскивать район здания, из которого вышел доставщик, и вскоре заметили двух подозреваемых в масках, которые выбежали из одного из корпусов.

Офицеры начали преследовать подозреваемых и, в итоге, обнаружили их, прячущихся в кустах. Увидев полицейский, преступники закричали: "Это игрушечный пистолет" и бросили оружие на землю.

В ходе обыска уподозреваемых были обнаружены зимняя шапка, перчатки и определенная сумма денег, которая, очевидно, была украдена у доставщика пиццы. Их арестовали и доставили в полицейский участок Лода. Позже их направят в магистратский суд Петах-Тиквы для продления срока их ареста.


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