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Операция под прикрытием ЦАХАЛа: доставка коробок с тахини | Фото:31.01 10:28   MIGnews.com

Операция под прикрытием ЦАХАЛа: агент доставлял тахини

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави принял предложение Управления военной разведки Тамира Хеймана расследовать подозрения в отношении нескольких командиров разведывательного подразделения.

Подозрения сосредоточены вокруг проведения ненужных военных операций.

В двух случаях арабский агент под прикрытием использовался для того, чтобы доставлять коробки с тахини из Иудеи и Самарии.

Кохави подчеркнул, что он считает это "очень серьезными" инцидентами и что они полностью нарушают профессиональный и моральный кодекс ЦАХАЛа. Он также подчеркнул, что оперативную деятельность, которая лежит в основе действий Армии Обороны Израиля, следует рассматривать как святую и проводить только по действительно необходимым соображениям безопасности.

В ходе расследования были выявлены большие пробелы в системе надзора и одобрения. Расследование также показало, что командир в звании подполковника инициировал деятельность, которая противоречила приказам, и не рассказал всей правды в ходе расследования. По этим причинам его сняли с должности, и он будет уволен из Армии Обороны Израиля.

Кохави подчеркнул, что "правдивые и честные отчеты являются основой Армии Обороны Израиля и являются базовыми ценностями, которые ожидаются от каждого солдата и командира. Любое отклонение от базовых ценностей получит жесткий и значительный отклик."

Хейман подчеркнул, что оперативная деятельность в Управлении военной разведки является центром разведывательной деятельности, и должны соблюдаться все без исключения правила. Он также сказал, что строго запрещено использовать оперативные ресурсы в недостойных целях.

К подполковнику, ответственному за начало "операции тахини", присоединится еще один подполковник был осужден за превышение своих полномочий и будет заключен в тюрьму на 28 дней за распоряжение операцией.

Начальник центрального разведывательного управления получил выговор за то, что "получил коробки с тахини, но не проверил, как они были ему доставлены, или принимал меры предосторожности, чтобы предотвратить подобные действия в будущем". Он не инициировал и не руководил деятельностью, а также не знал, что для этой цели проводится операция. Однако он заплатил за коробки.

"Это серьезный и необычный инцидент, но, с другой стороны, он ничего не доказывает в отношении качества устройства, которое последовательно выполняет более сложные операции успешно, получает много похвал и за последние несколько лет получило много почетных отзывов", говорится в заявлении ЦАХАЛа.


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