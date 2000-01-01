Скончался титан мировой телеиндустрии Фред Сильверман
Фред Сильверман, единственный телеведущий, который руководил на каждой из вещательных сетей Большой тройки (ABC, CBS, NBC) во время его более чем трехдесятилетней карьеры скончался в четверг, 30 января. Ему было 82 года.
Сильверман скончался после продолжительной борьбы с раком в своем доме в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе, заявила представитель семьи Джулия Розен. По словам Розен, члены семьи находились с ним рядом в последние минуты жизни.
Будучи руководителем развлекательных программ ABC, Сильверман изменил состояние тенденции в телевещание с помощью таких шоу, как "Корни", "Богатый человек, Бедный человек" и "Ангелы Чарли".
"Фред Сильверман был титаном медиаиндустрии и влиял на многих. Его влияние на телевидение было неисчислимо", - заявил президент CBS Entertainment Келли Кэл.
У Сильвермана остались сын и дочь, а также жена Кэтрин Кин.