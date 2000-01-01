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Скончался титан мировой телеиндустрии Фред Сильверман | Фото:31.01 10:06   MIGnews.com

Скончался титан мировой телеиндустрии Фред Сильверман

Фред Сильверман, единственный телеведущий, который руководил на каждой из вещательных сетей Большой тройки (ABC, CBS, NBC) во время его более чем трехдесятилетней карьеры скончался в четверг, 30 января. Ему было 82 года.

Сильверман скончался после продолжительной борьбы с раком в своем доме в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе, заявила представитель семьи Джулия Розен. По словам Розен, члены семьи находились с ним рядом в последние минуты жизни.

Будучи руководителем развлекательных программ ABC, Сильверман изменил состояние тенденции в телевещание с помощью таких шоу, как "Корни", "Богатый человек, Бедный человек" и "Ангелы Чарли".

"Фред Сильверман был титаном медиаиндустрии и влиял на многих. Его влияние на телевидение было неисчислимо", - заявил президент CBS Entertainment Келли Кэл.

У Сильвермана остались сын и дочь, а также жена Кэтрин Кин.


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