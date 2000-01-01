31.01 09:57 MIGnews.com

Полиция предъявила обвинения исполнителю теракта в Квебеке

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Предполагаемому исполнителю теракта в мечети города Квебек-Сити предъявили обвинения в шести убийствах и пяти попытках убийства. Им является 27-летний канадец Александр Биссоннетт, передает телеканал CBC.Второго подозреваемого - Мохамеда Хадира, задержанного ранее, после допроса отпустили, по делу он проходит как свидетель.По данным правоохранителей, после совершения теракта Биссоннетт скрылся с места преступления на машине, но потом сам позвонил в полицию и был арестован. В его автомобиле обнаружили два автомата Калашникова и пистолет.Местные СМИ, беседовавшие с бывшими сокурсниками молодого человека, пишут, что те охарактеризовали его как сторонника праворадикальных идей.Нападение на мечеть произошло во время воскресной вечерней молитвы. В результате погибли шесть человек, еще 18 получили ранения. В настоящее время пять пострадавших находятся в больнице, двое из них - в тяжелом состоянии.