Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Мечеть в Квебек-Сити расстрелял `крайне-правый радикал` 31.01 07:17   MIGnews.com

Мечеть в Квебек-Сити расстрелял "крайне-правый радикал"

Канадская полиция предъявила 27-летнему студенту университета Лаваль Александру Биссонетту обвинения в расстреле мечети в Квебек-Сити 30 января.

Биссонетту предъявлены шесть обвинений в убийстве и пять обвинений в попытке убийства.

Ранее арестованный по подозрению в участии в бойне марокканец Мухаммед Кадир выпущен на свободу и теперь проходит по делу в качестве свидетеля. Кадир оказывал первую помощь жертвам расстрела, когда увидел вооруженного офицера полиции, которого он принял за стрелка. Он попытался бежать, был принят за террориста и ошибочно арестован.

Биссонетт изучал в университете политологию и антропологию. В социальных сетях он делал “лайки” президенту Дональду Трампу и лидеру французского национального Фронта Марин Ле Пен.

По словам студентов университета, Биссоннетт не был “открытым расистом и исламофобом”, но “развил взгляды , пограничные с исламофобией и женоненавистничеством”.

Организация помощи беженцам Bienvenue aux réfugiés утверждает, что Биссоннетт троллил ее страницу в facebook. Взгляды Биссоннетта при этом названы “анти-феминистскими и про-лепеновскими”.

Тем не менее, нет никакой информации о принадлежности Биссанетта к экстремистским группировкам. Канадские власти также до сих пор не объяснили, каковы были мотивы его действий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:51
Администрация Трампа разрешила въезд 872 беженцам
07:21
Ничья в пользу Беер Шевы
07:13
Прокурор Вашингтона подал судебный иск против Трампа
07:03
Офицеры ВМС Израиля могли получать взятки от ThyssenKrupp
06:33
Песков: Путин и Трамп могут встретиться до саммита G20
05:30
В Москве может появиться площадь Фиделя Кастро
04:02
Ученые смогли стереть плохие воспоминания лазером
02:15
Мужчина выдавал своего пса за овцу, чтобы избежать налогов
00:32
Антонио Бандерас попал в больницу
23:08
Великобритания направит эсминец в Черное море
22:17
Огромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунами
21:57
Франция пообещала сохранить ядерное соглашение с Ираном
21:32
Белый дом назвал дату встречи Трампа и Нетаниягу
20:50
7 немцев грабили церкви для поддержки джихадистов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus