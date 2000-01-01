31.01 07:17 MIGnews.com

Мечеть в Квебек-Сити расстрелял "крайне-правый радикал"

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Канадская полиция предъявила 27-летнему студенту университета Лаваль Александру Биссонетту обвинения в расстреле мечети в Квебек-Сити 30 января.Биссонетту предъявлены шесть обвинений в убийстве и пять обвинений в попытке убийства.Ранее арестованный по подозрению в участии в бойне марокканец Мухаммед Кадир выпущен на свободу и теперь проходит по делу в качестве свидетеля. Кадир оказывал первую помощь жертвам расстрела, когда увидел вооруженного офицера полиции, которого он принял за стрелка. Он попытался бежать, был принят за террориста и ошибочно арестован.Биссонетт изучал в университете политологию и антропологию. В социальных сетях он делал “лайки” президенту Дональду Трампу и лидеру французского национального Фронта Марин Ле Пен.По словам студентов университета, Биссоннетт не был “открытым расистом и исламофобом”, но “развил взгляды , пограничные с исламофобией и женоненавистничеством”.Организация помощи беженцам Bienvenue aux réfugiés утверждает, что Биссоннетт троллил ее страницу в facebook. Взгляды Биссоннетта при этом названы “анти-феминистскими и про-лепеновскими”.Тем не менее, нет никакой информации о принадлежности Биссанетта к экстремистским группировкам. Канадские власти также до сих пор не объяснили, каковы были мотивы его действий.