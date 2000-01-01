Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В Индии платят за посещение общественного туалета | Фото: Thinkstock01.02 03:11   MIGnews.com

В Индии платят за посещение общественного туалета

Правительство индийского округа Бармер объявили, что будут платить местным жителям за посещение общественных туалетов, пишет Mashable. Таким образом, власти рассчитывают улучшить санитарные условия в округе.

На первом этапе программы, в деревнях Баиту и Гида установили общественные туалеты, рядом с которыми стоят специальные вахтеры, отмечающие их посещаемость. Каждый понедельник семья, члены которой регулярно посещают такой сортир уборную, должна представить чиновникам подтверждающий документ. После этого ей вручат чек на 2,5 тысячи рупий ($37).

В программе участвуют и получают деньги уже восемь семей. Если опыт окажется успешным, программу распространят также и на другие населенные пункты Бармера.

"Туалетная" программа была инициирована главой региона Судхиром Шармой при поддержке общественной организации "Чистая Индия" и Организации развития сельских районов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:22
Ученые рассказали, как часто нужно заниматься сексом
01:38
СМИ узнали, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо
23:37
Ученые: Счастье помогает сжигать жир
22:25
Ким Кардашьян нацепила платье, оголившее ее грудь
21:42
Палестинцы в шоке: Белый дом не удосуживается им ответить
20:58
Ольмерт просит помилования у президента
20:44
Банк Израиля представил дизайн новых 20 и 100 шекелей
20:14
Премьер должен объяснить, почему он до сих пор министр связи
19:37
Безопасные зоны в Сирии будут на границе с Израилем
19:08
Министр туризма Турции впервые за 6 лет посетит Израиль
18:49
Израильтян-репатриантов не затронет запрет на въезд в США
18:16
Закон о легализации форпостов одобрен к последнему чтению
17:47
США. Детям-трансгендерам впервые разрешили быть бойскаутами
17:05
Либерман: Затишье в Газе обманчиво
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus