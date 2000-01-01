01.02 03:11 MIGnews.com

В Индии платят за посещение общественного туалета

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Правительство индийского округа Бармер объявили, что будут платить местным жителям за посещение общественных туалетов, пишет Mashable. Таким образом, власти рассчитывают улучшить санитарные условия в округе.На первом этапе программы, в деревнях Баиту и Гида установили общественные туалеты, рядом с которыми стоят специальные вахтеры, отмечающие их посещаемость. Каждый понедельник семья, члены которой регулярно посещают такой сортир уборную, должна представить чиновникам подтверждающий документ. После этого ей вручат чек на 2,5 тысячи рупий ($37).В программе участвуют и получают деньги уже восемь семей. Если опыт окажется успешным, программу распространят также и на другие населенные пункты Бармера."Туалетная" программа была инициирована главой региона Судхиром Шармой при поддержке общественной организации "Чистая Индия" и Организации развития сельских районов.