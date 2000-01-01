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flickr 01.02 06:31   MIGnews.com

Спецслужбы Италии: ИГ ведет бизнес по перевозке нелегалов

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, также известна как ISIS) начала зарабатывать на перевозке нелегальных мигрантов. Об этом заявил директор департамента информации и безопасности Италии Алессандро Панса в интервью газете la Stampa.

По его словам, в Африке существуют сети по перевозке мигрантов, и они являются одним из видов заработка у террористов, между локальными криминальными группами и международными террористическими группировками на этом "рынке" складывается взаимовыгодное партнерство.

По данным МВД Италии, за 2016 год в страну по Средиземному морю было перевезено рекордное количество нелегальных мигрантов – более 180 тысяч человек.
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