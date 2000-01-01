Спецслужбы Италии: ИГ ведет бизнес по перевозке нелегалов
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, также известна как ISIS) начала зарабатывать на перевозке нелегальных мигрантов. Об этом заявил директор департамента информации и безопасности Италии Алессандро Панса в интервью газете la Stampa.
По его словам, в Африке существуют сети по перевозке мигрантов, и они являются одним из видов заработка у террористов, между локальными криминальными группами и международными террористическими группировками на этом "рынке" складывается взаимовыгодное партнерство.
По данным МВД Италии, за 2016 год в страну по Средиземному морю было перевезено рекордное количество нелегальных мигрантов – более 180 тысяч человек.