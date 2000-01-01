31.01 19:37 MIGnews.com

Безопасные зоны в Сирии создадут на границе с Израилем

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Безопасные зоны для сирийского народа, о желании создать которые ранее заявил президент США Дональд Трамп, появятся вблизи ливанских и израильских границ Сирии, уверен вице-президент Национальной коалиции сирийской революции и оппозиционных сил Абдул Хаким Башар.Стоит отметить, что Трамп уже обсудил создание безопасных зон в Сирии и Йемене с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель-Азизом Аль-Саудом. Телефонная беседа лидеров состоялась в воскресенье, 29 января."Судя по всему, господин Трамп выполнит свое обещание создать безопасные зон в Сирии за счет стран Персидского залива. В районах, находящихся под контролем Турции или России, нет нужды в бесполетном режиме или безопасных зонах, но, чтобы вернуть сирийских беженцев, они могут быть реализованы на израильско-сирийской, а также сирийско-ливанской границе", - цитирует слова Башара изданию российскому Sputnik источник в сирийской оппозиции.Данная инициатива пока еще не была окончательно сформирована, так как пока достоверно неизвестно, кто, в соответствии с планом Белого дома, будет вкладывать инвестиции в этот проект и обеспечивать безопасность в этих зонах.Ранее, после беседы Трампа с саудовским королем, министр туризма России Сергей Лавров уже заявил, что для создания любых зон безопасности в Сирии потребуется соглашение с властями режима.