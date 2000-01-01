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Reddit31.01 14:31   MIGnews.com

Саудовского принца сопровождали 80 соколов на борту самолета

Саудовский принц взял 80 соколов в салон пассажирского самолета. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на одного из пользователей портала Reddit.

Снимок птиц был опубликован пользователем, который и сообщил, что пернатые принадлежат принцу, на вышеупомянутом портале и быстро привлек внимание тысяч пользователей интернета. По словам автора поста, птицы на борту ястребы, но издание утверждает, что пернатые больше похоже на соколов.

Отмечается, что транспортировка соколов на Ближнем Востоке – довольно распространенная практика из-за популярности соколиной охоты. Однако это возможно, только в том случае, если вы предоставите специальный паспорт пернатого, стоимостью $130. Кроме того, сокол является национальной птицей ОАЭ.

Пока что неизвестно, кто именно выступил перевозчиком, и кто является владельцем пернатых. К слову, согласно правилам авиакомпаний можно перевозить лишь шесть птиц, но никак не 80.
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