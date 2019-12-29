30.12 08:15 MIGnews.com

Резня в доме раввина в США: обвиняемый не признал вину

Calm and professional in the face of danger.



Watch the moment that @NYPD32Pct officers take a suspect from last’s night heinous attack at a Hanukkah celebration into custody. https://t.co/AX9tpari34 pic.twitter.com/4K2KKdr7CU — Commissioner Shea (@NYPDShea) December 29, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Вечером, 29 декабря, подозреваемый в резне в доме раввина под Нью-Йорком был обвинен по пяти пунктам, включая покушение на убийство и кражу.Это было последнее из целой серии антисемитских нападений, охвативших США.По данным следствия, 37-летний Графтон Томас вошел в дом раввина в Монси во время празднования Хануки и ранил мачете несколько человек, после чего скрылся.Мужчина не признал себя виновным в суде. Был назначен залог в 5 миллионов долларов, а Графтона отправили в тюрьму.Полиция выследила бегущего подозреваемого в Манхэттене и арестовала его в течение двух часов после нападения в субботу вечером в Монси. У Томаса вся одежда была испачкана в крови, от него пахло отбеливателем. Офицеры узнали, где он, благодаря камере с автоматической фиксацией номеров. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Дермота Ши, подозреваемого остановили и арестовали примерно через 20-30 минут.Видеозапись с камеры безопасности показала, что полицейские приближались к машине предполагаемого нападающего с оружием в руках.