Резня в доме раввина в США: обвиняемый не признал вину

Мужчина не признал себя виновным в суде. Был назначен залог в 5 миллионов долларов, а Графтона отправили в тюрьму.
Полиция выследила бегущего подозреваемого в Манхэттене и арестовала его в течение двух часов после нападения в субботу вечером в Монси. У Томаса вся одежда была испачкана в крови, от него пахло отбеливателем. Офицеры узнали, где он, благодаря камере с автоматической фиксацией номеров. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Дермота Ши, подозреваемого остановили и арестовали примерно через 20-30 минут.
Видеозапись с камеры безопасности показала, что полицейские приближались к машине предполагаемого нападающего с оружием в руках.