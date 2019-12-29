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Резня в доме раввина в США: обвиняемый не признал вину | Фото:30.12 08:15   MIGnews.com

Резня в доме раввина в США: обвиняемый не признал вину

Вечером, 29 декабря, подозреваемый в резне в доме раввина под Нью-Йорком был обвинен по пяти пунктам, включая покушение на убийство и кражу.

Это было последнее из целой серии антисемитских нападений, охвативших США.

По данным следствия, 37-летний Графтон Томас вошел в дом раввина в Монси во время празднования Хануки и ранил мачете несколько человек, после чего скрылся.

Мужчина не признал себя виновным в суде. Был назначен залог в 5 миллионов долларов, а Графтона отправили в тюрьму.

Полиция выследила бегущего подозреваемого в Манхэттене и арестовала его в течение двух часов после нападения в субботу вечером в Монси. У Томаса вся одежда была испачкана в крови, от него пахло отбеливателем. Офицеры узнали, где он, благодаря камере с автоматической фиксацией номеров. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Дермота Ши, подозреваемого остановили и арестовали примерно через 20-30 минут.

Видеозапись с камеры безопасности показала, что полицейские приближались к машине предполагаемого нападающего с оружием в руках.


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