Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В результате ударов США убиты иранские эксперты по ракетам 30.12 07:36   MIGnews.com

В результате ударов США убиты иранские эксперты по ракетам

Канал Al-Arabia, со ссылкой на арабские источники в Ираке, сообщает о том, что в ходе серии американских ударов по базам милиции Катаиб Хизбалла убиты три иранских офицера.

Среди убитых - эксперты по ракетам “земля-земля”. Всего в результате американских ударов убиты 25 членов Катаиб Хизбалла. Еще 38 человек ранены.

Ранее AFP сообщило о том, что в результате атак убиты 15 человек.

Американцы атаковали пять баз Катаиб Хизбалла — две в Сирии и три в иракской провинции Анбар.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:50
"Иисус был первым исламским шахидом"
07:30
В Киеве снимали детское порно
07:26
В Израиль возвращаются дожди
07:10
Эрдоган и Меркель поговорили о Сирии и Ливии
06:41
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:40
Жена Харламова загремела в больницу
03:24
Обмен пленными: Зеленский оправдался за передачу беркутовцев
02:10
Домашних питомцев приютят после страшного пожара в Чили
00:56
Из-за холода в Бангладаше гибнут десятки человек
23:48
Емельяненко нокаутировал 120-килограммового американца
22:37
Сестра Джорджа Майкла скончалась в канун Рождества
22:08
Трамп отреагировал на резню в США через 18 часов
21:40
Бахрейн осудил резню в Нью-Йорке, "забыв" упомянуть евреев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus