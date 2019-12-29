30.12 07:36 MIGnews.com

В результате ударов США убиты иранские эксперты по ракетам

اولين تصاوير منتشرشده بعد از حملات نيروهاي امريكا به پايگاه‌هاي #الحشد_الشعبي pic.twitter.com/U4MwyIpVBk — نحن القادمون (@ghademoon_158) December 29, 2019

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Канал Al-Arabia, со ссылкой на арабские источники в Ираке, сообщает о том, что в ходе серии американских ударов по базам милиции Катаиб Хизбалла убиты три иранских офицера.Среди убитых - эксперты по ракетам “земля-земля”. Всего в результате американских ударов убиты 25 членов Катаиб Хизбалла. Еще 38 человек ранены.Ранее AFP сообщило о том, что в результате атак убиты 15 человек.Американцы атаковали пять баз Катаиб Хизбалла — две в Сирии и три в иракской провинции Анбар.