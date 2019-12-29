30.12 07:36 MIGnews.com
В результате ударов США убиты иранские эксперты по ракетам
Канал Al-Arabia, со ссылкой на арабские источники в Ираке, сообщает о том, что в ходе серии американских ударов по базам милиции Катаиб Хизбалла убиты три иранских офицера.
Среди убитых - эксперты по ракетам “земля-земля”. Всего в результате американских ударов убиты 25 членов Катаиб Хизбалла. Еще 38 человек ранены.
Ранее AFP сообщило о том, что в результате атак убиты 15 человек.
Американцы атаковали пять баз Катаиб Хизбалла — две в Сирии и три в иракской провинции Анбар.
Поделиться
Все по теме
Комментарии