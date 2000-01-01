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В Израиль возвращаются дожди 30.12 07:26   MIGnews.com

В Израиль возвращаются дожди

После короткого потепления и перерыва в дождях, ненастье снова возвращается в Израиль.

Сегодня, 30 декабря, ожидается падение температуры воздуха, погода будет облачной. На севере страны ожидаются небольшие дожди, сопровождающиеся грозами и сильным ветром.

31 декабря дожди распространятся на прибрежную полосу, продолжится падение температуры воздуха.

1 января сохранится примерно такая же погода, небольшие дожди ожидаются на севере страны и в прибрежной полосе. В четверг дожди сопровождаемые грозами, пройдут на севере и в центре страны, на горе Хермон выпадет снег.


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