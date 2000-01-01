30.12 07:26 MIGnews.com

В Израиль возвращаются дожди

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После короткого потепления и перерыва в дождях, ненастье снова возвращается в Израиль.Сегодня, 30 декабря, ожидается падение температуры воздуха, погода будет облачной. На севере страны ожидаются небольшие дожди, сопровождающиеся грозами и сильным ветром.31 декабря дожди распространятся на прибрежную полосу, продолжится падение температуры воздуха.1 января сохранится примерно такая же погода, небольшие дожди ожидаются на севере страны и в прибрежной полосе. В четверг дожди сопровождаемые грозами, пройдут на севере и в центре страны, на горе Хермон выпадет снег.