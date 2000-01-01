30.12 07:30 MIGnews.com

В Киеве снимали детское порно

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Полицией Полтавской области направлены в суд обвинительные акты относительно троих фигурантов, снимавших порнофильмы с участием детей.“Во время санкционированных обысков полиция изъяла около 2 терабайт видео, на которых сняты 143 сцены сексуального характера. В создании порнофильмов и фотографий негодяи использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет”, - говорится в сообщении пресс-службы полиции в Полтавской области.Правоохранителям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы выдвинуть фигурантам обвинение в совершении изнасилований, развращении несовершеннолетних и малолетних, а также в изготовлении и распространении порнографической продукции с целью получения сверхприбылей.“В квартирах, которые арендовали мужчины в Киеве, полиция изъяла более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен наличными. Еще более 150 тысяч гривен арестовали на банковских счетах”, — добавили в пресс-центре полиции.Одного из фигурантов по решению суда взяли под стражу, второй был выпущен под залог, третий - объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей."Если суд признает фигурантов виновными в совокупности этих преступлений, им грозит до 15 лет лишения свободы”, - добавили в сообщении.