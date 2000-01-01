31.12 07:33 MIGnews.com

Фейковый сын Леваева обманул женщин в Tinder и сел за тюрьму

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Суд приговорил израильтянина Шимона Хаюта, который выдавал себя в приложении для знакомств Tinder за сына бизнесмена Льва Леваева и воровал деньги у женщин, к 15 месяцам лишения свободы.Приговор был вынесен 30 декабря, сообщает Ynet.Согласно судебному заключению, Хают обязан выплатить 150 тысяч шекелей жертвам мошенничества и штраф в размере 20 тысяч шекелей. В приговоре фигурируют четыре эпизода мошенничества, похищение банковских чеков, подделка подписей на документах и другие преступления.Шимон бежал из страны в 2017 году, когда был подсудимым по другому делу о мошенничестве и краже. Позже стало известно о нескольких женщинах, ставших жертвами афериста. В октябре 2019 года после ареста в Греции подозреваемый был экстрадирован по запросу Израиля.В ходе судебного заседания осужденный обратился к судьям и заявил, что очень сожалеет о содеянном. Хают неоднократно выдавал себя за сына Леваева. Помимо судебного процесса в Израиле мошеннику грозит уголовное преследование в Швеции, Великобритании и Норвегии, где он совершал различные правонарушения.