Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Фейковый сын Леваева обманул женщин в Tinder и сел за тюрьму | Фото:31.12 07:33   MIGnews.com

Фейковый сын Леваева обманул женщин в Tinder и сел за тюрьму

Суд приговорил израильтянина Шимона Хаюта, который выдавал себя в приложении для знакомств Tinder за сына бизнесмена Льва Леваева и воровал деньги у женщин, к 15 месяцам лишения свободы.

Приговор был вынесен 30 декабря, сообщает Ynet.

Согласно судебному заключению, Хают обязан выплатить 150 тысяч шекелей жертвам мошенничества и штраф в размере 20 тысяч шекелей. В приговоре фигурируют четыре эпизода мошенничества, похищение банковских чеков, подделка подписей на документах и другие преступления.

Шимон бежал из страны в 2017 году, когда был подсудимым по другому делу о мошенничестве и краже. Позже стало известно о нескольких женщинах, ставших жертвами афериста. В октябре 2019 года после ареста в Греции подозреваемый был экстрадирован по запросу Израиля.

В ходе судебного заседания осужденный обратился к судьям и заявил, что очень сожалеет о содеянном. Хают неоднократно выдавал себя за сына Леваева. Помимо судебного процесса в Израиле мошеннику грозит уголовное преследование в Швеции, Великобритании и Норвегии, где он совершал различные правонарушения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:34
Левиафан начал работу, жители эвакуируются, школы закрыты
08:29
В Яд Вашем отказали Ганцу в выступлении на конференции
08:11
Плюнувшего в посла израильтянина осудили
07:50
Иран пригрозил США местью в ответ на удар
06:52
Групповое изнасилование в кибуце на севере Израиля
06:40
Европе предрекли климатическую катастрофу
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:22
Открыт первый в мире музей похмелья
03:15
Медики объяснили, зачем есть деликатесы круглый год
02:01
Чернышев показал годовалую дочь Заворотнюк
00:55
Санкции США создали для Северного потока-2 новые проблемы
23:50
Адреса знаменитостей и политиков попали в сеть
22:52
ХАМАС: нет никаких переговоров с "сионистским врагом"
22:30
Прокуроры: резня в Нью-Йорке совершена на почве ненависти
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus