30.12 22:02 MIGnews.com
Эрекат осудил антисемитскую резню в Нью-Йорке
Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат осудил резню в доме раввина в пригороде Нью-Йорка, которую устроил Графтон Томас на Хануку.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По словам Эреката, с соответствующим заявлением он выступил на Западном берегу перед делегацией американских студентов из Мичиганского университета.
"Мои мысли с жертвами и их родственниками. Антисемитизм и все формы дискриминации являются злом и должны быть искоренены", – сказал он.
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