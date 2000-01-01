30.12 22:02 MIGnews.com

Эрекат осудил антисемитскую резню в Нью-Йорке

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Генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат осудил резню в доме раввина в пригороде Нью-Йорка, которую устроил Графтон Томас на Хануку.Об этом сообщает The Times of Israel.По словам Эреката, с соответствующим заявлением он выступил на Западном берегу перед делегацией американских студентов из Мичиганского университета."Мои мысли с жертвами и их родственниками. Антисемитизм и все формы дискриминации являются злом и должны быть искоренены", – сказал он.