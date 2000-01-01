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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре Берлина 30.12 20:08   MIGnews.com

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре Берлина

В Берлине неизвестный преступник открыл стрельбу в магазине в самом центре города.

Вооруженный инцидент произошел неподалеку Фридрихштрассе.



В полиции сообщили, что неизвестный мужчина сделал несколько выстрелов в одном из магазинов, правоохранители оцепили район.

Предварительно известно, что стрельбу устроил грабитель. Полиция уверяет, что ситуация находится под контролем силовых структур.




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