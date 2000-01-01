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В Израиле участились случаи жестокого обращения с детьми | Фото:30.12 21:28   MIGnews.com

В Израиле участились случаи жестокого обращения с детьми

Число зарегистрированных случаев жестокого обращения с детьми в 2018 году выросло на 7,5% по сравнению с 2017 годом.

Соответствующие данные в понедельник, 30 декабря, опубликованы в отчете Министерства труда, социальных дел и соцслужб.

Так, в 2018 году получено 50 976 соответствующих сообщений по сравнению с 47 477 случаями в 2017 году и 48 203 в 2016 году.

Наибольшее количество жалоб в 2018 году, 14 342, касалось беспризорных детей–- почти треть всех жалоб. Пренебрежение, согласно определению министерства, представляет собой ситуацию, при которой лицо, ответственное за ребенка, не способно обеспечить его основные потребности, защиту и доступ к медицинским услугам и образованию, что может нанести вреда здоровью и нормальному развитию ребенка.

Остальные сообщенные случаи касались различных видов физического насилия – 11 633 жалоб (24,8%), сексуального насилия – 5461 жалоба (11,7%), и эмоционального насилия – 3425 случаев, или (7,3%).

Мальчики чаще подвергались насилию, чем девочки, 53,1% случаев по сравнению с 46,9% соответственно.

Большая часть насилия дети испытывали в месте, которые должны бы быть для них наиболее безопасным – в семье. В 71% случаев дети страдали от члена семьи, а в 4,1% случаев от опекуна, не являющийся членом семьи. Особую тревогу вызывает большое количество сообщений о жестоком обращении с детьми-инвалидами: 11 404 инцидента, что составляет 22,4% всех случаев.

В 2018 году 2 303 ребенка были забраны из-под надзора тех, кто за них отвечал, и суд постановил поселить их за пределами дома, например в школах-интернатах или приютах. Кроме того, 20% жалоб переданы для дальнейшего рассмотрения в полиции.


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