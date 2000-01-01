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Адреса знаменитостей и политиков попали в сеть 30.12 23:50   MIGnews.com

Адреса знаменитостей и политиков попали в сеть

В результате ошибки британского правительства в сети оказались домашние адреса политиков, чиновников и знаменитостей, которые должны получить от королевы звание и награды.

Файл со списком лиц, которым надлежит награда, вместе с точными частными адресами появился на официальном сайте британского правительства. По словам чиновников, он был виден около часа.

"Мы приносим извинения всем пострадавшим и проверяем, как это произошло", - заявили в правительстве, пишет TheDailyBeast.

Кроме адреса Элтона Джона в списке оказались, в частности, адреса колишного директора государственного обвинения Элисон Сондерс, бывшего лидера Консервативной партии Яна Дункана Смита, актрисы и певицы Оливии Ньютон-Джон, повара и ведущей Надийи Хусейн, а также многих других спортсменов, чиновников, политиков и полицейских.

Список из 1097 человек, которые 1 января получат от Елизаветы II звание и награды, был создан и одобрен, когда пост премьер-министра Британии занимала Тереза Мэй. Награды присваивают за выдающиеся заслуги перед Британией.


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