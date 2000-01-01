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Турция:задержаны десятки подозреваемых в принадлежности к ИГ 30.12 12:09   MIGnews.com

Турция:задержаны десятки подозреваемых в принадлежности к ИГ

Полиция Турции задержала десятки людей, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

По меньшей мере 33 иностранных гражданина были задержаны в столице Анкаре в ходе совместной операции антитеррористической полиции и Национального разведывательного управления. Полиция провела одновременные утренние рейды в городе Батман на юго-востоке Турции, где было задержано 22 подозреваемых.

Рейды были проведены в городах Адана и Кайсери, где были задержаны 15 человек, в том числе шесть иностранных граждан, пишет Stripes.

Задержанные в Анкаре подозреваемые были выходцами из Ирака, Сирии и Марокко. Полиция разыскивает еще около 17 подозреваемых.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в ночном клубе Стамбула во время празднования Нового года в первые часы 2017 года. В результате нападения погибли 39 человек, большинство из них - иностранцы.


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