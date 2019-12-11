Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Полиция шокирована жестокостью банды эритрейцев Тель-Авиве 30.12 10:07   MIGnews.com

Полиция шокирована жестокостью банды эритрейцев Тель-Авиве

Полицейские подразделения Ифтах в Тель-Авиве поделились своими впечатлениями от задержания банды эритрейцев, члены которой обвиняются в убийстве и серии зверских избиений с журналистами портала ynet.

Следователи заявляют, что “не могут припомнить” настолько жестокой банды, когда-либо действовавшей в Тель-Авиве. Полицейские заявили журналистам: “Речь идет просто о какой-то сумасшедшей жесткости”.

Удивительным образом, полицейские сообщают о том, что причины подобного поведения “не установлены”.

Задержанные не сотрудничают со следствием и на допросах молчат.

Полиция Тель-Авива вечером 29 декабря сообщила об аресте четырех членов банды эритрейских “беженцев”, совершивших серию брутальных нападений в южном Тель-Авиве.

Члены банды обвиняются в одном убийстве и двух попытках убийства.

Указанные инциденты произошли в течение считанных часов в южном Тель-Авиве 3 декабря. Для расследования нападений была создана специальная следственная группа.

Установлено, что в состав банды входили восемь человек. Четверо из них арестованы и предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.

Сначала банда атаковала мужчину в районе Шук Ха Тиква. Он получил несколько ножевых ранений и был избит железными прутами. Он скончался от полученных ранений в больнице в ту же ночь.

После этого банда атаковала мужчину в районе улица Лаванда, тяжело ранив его ударами ножа и железными прутами. Мужчине выбили глаз ударом ножа. Затем банда атаковала еще одного мужчину, стоявшего неподалеку.

Инспектор Янив Ошри заявил в интервью порталу walla: “По мере продолжения расследования мы осознали, что за атаками стоят несколько челнов банды, принадлежащих к иммигрантскому населению Тель-Авива”.

 В заявлениях полиции об ее успехах о борьбе с бандитизмом , странным образом, отсутствуют наиболее существенные моменты. Нигде не говорится о том, что речь идет о гражданах Эритреи. Также не упоминается тот факт, что убийцы были немедленно опознаны членами общины и информация о них была опубликована , вместе с фотографиями, в социальных сетях.

Наконец, ни полиция, ни израильские СМИ не говорят ничего о причинах волны насилия и почему одни эритрейцы убивают других в Тель-Авиве. Причиной же является религиозно-политическое насилие, импортированное в Израиль сторонниками эритерйского диктатора Исиаса Афверки, кои составляют большинство среди “беженцев”. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Раскол эритрейской церкви и кровавая вендетта в Тель-Авиве".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:03
Что Горит: боссы Галей ЦАХАЛ знали о краже телефона Наве
10:32
Леви-Абекасис против союза с "Мерец"
10:02
Wikipedia: Нетаниягу популярнее "Игры престолов" и Marvel
09:41
Адас Штайф: мне все можно, у меня есть связи на самом верху
09:04
ХАМАС: Палестинский офицер выдал Баху аль-Ата ШАБАКу
08:48
Америка: "убийца" иранских катеров готов к применению
08:15
Резня в доме раввина в США: обвиняемый не признал вину
07:50
"Иисус был первым исламским шахидом"
07:36
В результате ударов США убиты иранские эксперты по ракетам
07:30
В Киеве снимали детское порно
07:26
В Израиль возвращаются дожди
07:10
Эрдоган и Меркель поговорили о Сирии и Ливии
06:41
Ученые нашли неожиданную пользу от лишнего веса
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus