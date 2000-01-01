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Турецкая армия сообщила о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии | Фото: Thinkstock30.12 11:10   MIGnews.com

Турецкая армия сообщила о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии

В вооруженных силах Турции заявили, что Анкара и Москва нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, передает Reuters.

Воздушная операция прошла в городе Эль-Баб на севере Сирии. В ходе операции силы ВВС России ликвидировали 12 боевиков, в то время как самолеты Турции уничтожили 26 боевиков террористов и 13 оборонительных позиций ИГ.

По сообщениям официальной Анкары, в результате столкновения один турецкий солдат погиб, пять получили ранения.

Ранее Турция сообщала о ликвидации 138 боевиков ИГ на севере Сирии.
“Исламское государство” – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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