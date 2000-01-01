Власти Мали отказались принимать депортированных из Франции
Во Францию из Мали вернули двух человек, которых французские миграционные власти депортировали "на родину", как сообщает ВВС.
При себе у депортированных мигрантов не было никаких документов, подтверждающих гражданство Мали, лишь временные удостоверения личности, выданные им в Европе.
Из-за каких-либо подтверждающих гражданство документов власти Мали приняли решение отправить мигрантов обратно во Францию, аргументируя это тем, что они не могут принимать в страну людей лишь по тому принципу, что они похожи на жителей Мали.
Также власти Мали заявили, что и впредь намерены высылать обратно тех, у кого не окажется документов, подтверждающих их гражданство.