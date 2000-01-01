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flickr 30.12 21:52   MIGnews.com

Власти Мали отказались принимать депортированных из Франции

Во Францию из Мали вернули двух человек, которых французские миграционные власти депортировали "на родину", как сообщает ВВС.

При себе у депортированных мигрантов не было никаких документов, подтверждающих гражданство Мали, лишь временные удостоверения личности, выданные им в Европе.

Из-за каких-либо подтверждающих гражданство документов власти Мали приняли решение отправить мигрантов обратно во Францию, аргументируя это тем, что они не могут принимать в страну людей лишь по тому принципу, что они похожи на жителей Мали.

Также власти Мали заявили, что и впредь намерены высылать обратно тех, у кого не окажется документов, подтверждающих их гражданство.
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