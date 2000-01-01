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МИД РФ уточнил число высылаемых из США россиян | Фото: Thinkstock30.12 19:20   MIGnews.com

МИД РФ уточнил число высылаемых из США россиян

Общее число россиян, которые должны покинуть США, составляет 96 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей", – заявила она. По словам Захаровой, среди них есть дети школьного и дошкольного возраста.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в санкционный список попали в том числе дипломаты, приехавшие в США только два месяца назад.

Ранее 30 декабря за высланными из Соединенных Штатов дипломатами отправили самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ.

За день до этого власти США решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что это ответ на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. При этом глава государства отклонил предложение МИД России выслать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.
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