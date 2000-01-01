30.12 17:23 MIGnews.com

Сирийские ВВС атакуют мятежников с воздуха

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Сирийские правительственные военные самолеты нанесли, по меньшей мере, 16 ударов с воздуха против мятежников в северной провинции Хама в пятницу, 30 декабря, в последней попытке прервать соглашение о прекращении огня, вступившее в силу под эгидой России и Турции, как сообщает Британская обсерватория по правам человека в Сирии.На данный момент мониторинговая группа не сообщала о каких-либо жертвах.Ранее сообщалось о том, что боевые действия между правительственными силами и мятежниками также произошли недалеко от Дамаска после того, как перемирие вступило в силу.Столкновения происходили в удерживаемой мятежниками долине к северо-западу от Дамаска, как сообщает Британская обсерватория по правам человека в Сирии.Представитель мятежников также сообщил о столкновениях в районе, где сирийская армия начала наступление на прошлой неделе, чтобы вернуть себе территорию, которая обеспечивает большую часть водоснабжения Дамаска.