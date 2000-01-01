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Попытка нарушения режима прекращения огня в Сирии 30.12 15:56   MIGnews.com

Попытка нарушения режима прекращения огня в Сирии

Сирийские правительственные войска и их союзники столкнулись с мятежниками вблизи Дамаска в пятницу, 30 декабря, и использовали боевые вертолеты во время рейдов в районе в последнем противостоянии, направленном на то, чтобы сорвать общенациональное соглашение о прекращении огня, как сообщают мониторинговые агентства.

Столкновения происходили в удерживаемой мятежниками долине к северо-западу от Дамаска, как сообщает Британская обсерватория по правам человека в Сирии.

Представитель мятежников также сообщил о столкновениях в районе, где сирийская армия начала наступление на прошлой неделе, чтобы вернуть себе территорию, которая обеспечивает большую часть водоснабжения Дамаска.
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