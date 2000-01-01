30.12 16:30 MIGnews.com

Данные с черных ящиков Ту-154 не подтверждают версию теракта

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Силы отрядов МЧС "Центроспас" и "Лидер" будут выведены с места проведения поисковой операции обломков самолета Минобороны.Как передает ТАСС, об этом сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко.По его словам, вывод отрядов связан с тем, что основная фаза совместной поисковой операции — завершена.Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер, в котором борт дозаправлялся для полета в Сирию, на базу ВКС РФ в Хмеймиме.В результате падения самолета погибли все 92 человека, находившиеся на его борту — военнослужащие, тележурналисты, доктор Елизавета Глинка, музыканты ансамбля имени Александрова и экипаж.По последним данным, обнаружено 19 тел погибших. В поисковой операции приняли участие три с половиной тысяч человек и свыше 80 единиц техники, которые исследовали более 130 квадратных километров Черного моря.Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию ЧП, заявил о том, что, несмотря на окончание основного этапа операции, поиск останков людей и фрагментов воздушного лайнера будет продолжен.При этом, как передает Интерфакс, версия о теракте на борту не подтверждается. На это указывают первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, а также отсутствие следов взрывчатых веществ.Основными версиями для комиссии остаются – человеческий фактор и технические неполадки в самолете.