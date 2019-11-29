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Иракцы подожгли консульство Ирана | Фото:30.11 08:50   MIGnews.com

Иракцы подожгли консульство Ирана

Разъяренные иракские протестующие подожгли флаг Ирана и растоптали фотографии высокопоставленных иранский чиновников.

Соответствующая акция прошла в ответ на табу на публичную критику возле консульства Тегерана, передает AFP.

Демонстранты кричали: "Иран пошел вон", – поджигая шины и другие предметы, прежде чем штурмовать консульство, которое к моменту сожжения уже было пустым.



"Это четкий сигнал Ирану пересмотреть свою роль в Ираке", – рассказал журналистом один из протестующих.

Это было второе иранское дипучреждение, на которое напали демонстранты с тех пор, как 1 октября началось массовые антиправительственные протесты. По словам иракцев, Тегеран слишком вмешивается в политику соседей и чрезмерно господствует среди вооруженных сил, а также наводняет страну своими товарами. Протестующие растоптали фотографии Кассема Сулеймани, чтобы оскорбить командующего КСИР.

Тем временем, на фоне массовых протестов премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди 29 ноября пообещал подать в отставку после новых смертей. По его словам, соответствующее заявление будет подано в ближайшее время, чтобы депутаты смогли избрать новое правительство.




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