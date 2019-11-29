30.11 08:50 MIGnews.com

Иракцы подожгли консульство Ирана

People around the world are seizing power back from their corrupt governments.



After two months of protest the people of Iraq forced their Prime Minister to resign today.



And the streets of Baghdad are full of people celebrating.



pic.twitter.com/kggkXdOr7G — Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) November 29, 2019

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Разъяренные иракские протестующие подожгли флаг Ирана и растоптали фотографии высокопоставленных иранский чиновников.Соответствующая акция прошла в ответ на табу на публичную критику возле консульства Тегерана, передает AFP.Демонстранты кричали: "Иран пошел вон", – поджигая шины и другие предметы, прежде чем штурмовать консульство, которое к моменту сожжения уже было пустым."Это четкий сигнал Ирану пересмотреть свою роль в Ираке", – рассказал журналистом один из протестующих.Это было второе иранское дипучреждение, на которое напали демонстранты с тех пор, как 1 октября началось массовые антиправительственные протесты. По словам иракцев, Тегеран слишком вмешивается в политику соседей и чрезмерно господствует среди вооруженных сил, а также наводняет страну своими товарами. Протестующие растоптали фотографии Кассема Сулеймани, чтобы оскорбить командующего КСИР.Тем временем, на фоне массовых протестов премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди 29 ноября пообещал подать в отставку после новых смертей. По его словам, соответствующее заявление будет подано в ближайшее время, чтобы депутаты смогли избрать новое правительство.