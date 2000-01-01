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Мэру норвежской коммуны помешала звезда Давида: не вписалась | Фото:30.11 07:40   MIGnews.com

Мэру норвежской коммуны помешала звезда Давида: не вписалась

Мэр норвежской коммуны Странн (губерния Ругаланн) попросил церковь, которая зажигает неоновую звезду Давида в городском парке на Рождество, заменить символ из-за жалоб, будто тот "слишком связано с Израилем и евреями".

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на местную газету "Штрандбюен".

По словам мэра, парк на юге Норвегии должен оставаться "нейтральным", а украшение якобы "не вписывается" в общественное пространство в Странне.

Церковь соответствующую просьбу рассмотрела, поскольку "не хочет никоим образом никого провоцировать". Вмешательство муниципалитета вызвало общественный гнев, в том числе со стороны главного редактора газеты Dagen Вебёрна Сельбекка.

"Муниципальные рождественские бюрократы, очевидно, не хотят, чтобы на их Рождество была еврейская или израильская марка. Потому мы должны напомнить им о некоторых ключевых фактах по поводу того, почему мы вообще празднуем Рождество. Этот праздник отмечен тем фактом, что еврейский мальчик родился от еврейской матери в еврейской конюшне в еврейском городе в еврейской стране", – возмутился он.


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