Израильтянина раздавило между автобусами в Марокко
Гражданина Израиля раздавило между двумя автобусами в Марокко.
По данным Ynet, это произошло, когда мужчина шел на праздничную трапезу.
Еще двое израильтян получили ранения в результате аварии. Погибший входил в большую группу, которая приехала в Марокко, чтобы принять участие в этом мероприятии.
Он был студентом учебного заведения "Шува Исраэль". Полиция задержала двух водителей автобусов для допроса, чтобы определить обстоятельства трагедии, а также, присутствовал ли в смерти мужчины национальный подтекст.