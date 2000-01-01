30.11 23:00 MIGnews.com

Израильтянина раздавило между автобусами в Марокко

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Гражданина Израиля раздавило между двумя автобусами в Марокко.По данным Ynet, это произошло, когда мужчина шел на праздничную трапезу.Еще двое израильтян получили ранения в результате аварии. Погибший входил в большую группу, которая приехала в Марокко, чтобы принять участие в этом мероприятии.Он был студентом учебного заведения "Шува Исраэль". Полиция задержала двух водителей автобусов для допроса, чтобы определить обстоятельства трагедии, а также, присутствовал ли в смерти мужчины национальный подтекст.