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Израильтянина раздавило между автобусами в Марокко | Фото:30.11 23:00   MIGnews.com

Израильтянина раздавило между автобусами в Марокко

Гражданина Израиля раздавило между двумя автобусами в Марокко.

По данным Ynet, это произошло, когда мужчина шел на праздничную трапезу.

Еще двое израильтян получили ранения в результате аварии. Погибший входил в большую группу, которая приехала в Марокко, чтобы принять участие в этом мероприятии.

Он был студентом учебного заведения "Шува Исраэль". Полиция задержала двух водителей автобусов для допроса, чтобы определить обстоятельства трагедии, а также, присутствовал ли в смерти мужчины национальный подтекст.


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