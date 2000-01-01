Лондон экстренно обезопасили после теракта

Об этом в субботу заявила шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик.
"В Лондоне вы увидите существенное увеличение числа вооруженных полицейских. Мы пересматриваем программу развлекательных мероприятий, чтобы гарантировать, что они будут безопасными", – отметила она.
По словам Дик, в Лондон приезжает много туристов, магазины открыты, люди ведут обычную жизнь, несмотря на происшествие.
"Мы не позволим преступникам, как этот, взять под контроль наш город", - заявила шеф столичной полиции. Следствие идет очень быстро. Мы полагаем, что этот человек (террорист) действовал в одиночку, мы продолжим расследование", – добавила она.