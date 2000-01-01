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Лондон экстренно обезопасили после теракта | Фото:30.11 16:29   MIGnews.com

Лондон экстренно обезопасили после теракта

В Лондоне усилили патрулирование улиц после теракта, совершенного 29 ноября.

Об этом в субботу заявила шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик.

"В Лондоне вы увидите существенное увеличение числа вооруженных полицейских. Мы пересматриваем программу развлекательных мероприятий, чтобы гарантировать, что они будут безопасными", – отметила она.

По словам Дик, в Лондон приезжает много туристов, магазины открыты, люди ведут обычную жизнь, несмотря на происшествие.

"Мы не позволим преступникам, как этот, взять под контроль наш город", - заявила шеф столичной полиции. Следствие идет очень быстро. Мы полагаем, что этот человек (террорист) действовал в одиночку, мы продолжим расследование", – добавила она.


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