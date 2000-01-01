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Ножевая атака в Гааге: пострадали подростки | Фото:30.11 15:37   MIGnews.com

Ножевая атака в Гааге: пострадали подростки

В центре Гааги (Нидерланды) в результате трое подростков получили ножевые ранения.

Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Уточняется, что инцидент произошел в магазине Hudson's Bay на главной торговой улице города. Ранеными оказались 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Пострадавшие получили необходимую помощь в больницы и уже были выписаны.

Кто именно напал на подростков, пока неизвестно. Полиция бросила все силы на поиски преступника. Мотивы нападавшего также пока неизвестны.


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