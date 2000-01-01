Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Ираке прогремели три взрыва: больше десяти пострадавших | Фото:30.11 15:15   MIGnews.com

В Ираке прогремели три взрыва: больше десяти пострадавших

В Ираке в результате трех взрывов в Киркуке, что на севере страны, пострадали по меньше мере 16 человек.

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности.

Взрывы прогремели на трех разных улицах Киркука. Полиция оцепила районы, где произошло ЧП. Никто пока не взял на себя ответственность за нападения.

По предварительным данным, в районе рынка "Ахмед Ага" прогремели два взрыва, в районе Домиз сдетонировала самодельная бомба.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:29
Лондон экстренно обезопасили после теракта
16:01
Замир: Ганц должен стать премьером на первые два года
15:37
Ножевая атака в Гааге: пострадали подростки
14:59
Эли Авидар: Израиль не хочет узкого правительства
14:30
Землетрясение в Албании: последние данные о жертвах
14:01
В ХАМАСе похвастались "безвозмездной" помощью Ирана
13:35
Активисты напали на Ахмада Тиби
13:22
50-летняя Лопес показала лицо без ретуши
13:08
Впервые в истории: Facebook предупредила о фейковых новостях
12:42
Всплыли детали о лондонском террористе: хотел убить раввинов
12:20
Видео: в России разбился вертолет
12:00
Горовиц требует расследования против i24News из-за Нетаниягу
11:42
Мир сходит с ума из-за нового тренда на форму губ
11:25
Партии Переца и Горовица могут слиться
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus