30.11 15:15 MIGnews.com
В Ираке прогремели три взрыва: больше десяти пострадавших
В Ираке в результате трех взрывов в Киркуке, что на севере страны, пострадали по меньше мере 16 человек.
Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил телеканал Sky News Arabia
со ссылкой на источники в силах безопасности.
Взрывы прогремели на трех разных улицах Киркука. Полиция оцепила районы, где произошло ЧП. Никто пока не взял на себя ответственность за нападения.
По предварительным данным, в районе рынка "Ахмед Ага" прогремели два взрыва, в районе Домиз сдетонировала самодельная бомба.
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