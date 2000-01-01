30.11 13:35 MIGnews.com
Активисты напали на Ахмада Тиби
Утром, 30 ноября, активисты атаковали члена партии "Объединенный Арабский Список" Ахмада Тиби перед выступлением.
Об этом сообщает The Jerusalem Post
.
В частности, активисты были против его выступления в Рамат ха-Шарон. Они вышли на улицу с флагами Израиля, выкрикивали лозунги, пытались ударить Тиби и помешать ему войти в помещение.
Протестующие назвали представителя "Объединенного списка" – "террористом" и "убийцей". Никто из демонстрантов не был задержан в ходе акции.
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