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Активисты напали на Ахмада Тиби | Фото:30.11 13:35   MIGnews.com

Активисты напали на Ахмада Тиби

Утром, 30 ноября, активисты атаковали члена партии "Объединенный Арабский Список" Ахмада Тиби перед выступлением.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, активисты были против его выступления в Рамат ха-Шарон. Они вышли на улицу с флагами Израиля, выкрикивали лозунги, пытались ударить Тиби и помешать ему войти в помещение.

Протестующие назвали представителя "Объединенного списка" – "террористом" и "убийцей". Никто из демонстрантов не был задержан в ходе акции.


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