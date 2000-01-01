30.11 12:42 MIGnews.com

Всплыли детали о лондонском террористе: хотел убить раввинов

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Террорист Усман Хан, напавший с ножом на прохожих на Лондонском мосту, планировал осуществить серию терактов.По данным Daily Mail, он со своей группировкой вдохновился "Аль-Каидой" и собирался взорвать Лондонскую биржу, посольство США, дом премьер-министра Бориса Джонсона.Более того, террористы замышляли убить двух раввинов из собора святого Павла. Полиция вышла на след членов группировки после ликвидации Хана.Сам лондонский боевик, по совместительству сторонник джихада, собирался создать тренировочный лагерь для смертников.Более того, как стало известно, перед нападением на лондонском мосту Хан посетил собрание бывших заключенных, проводимое организацией "Учимся вместе".