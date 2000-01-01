Соболезнующий судья БАГАЦа пошел на попятную

Уточняется, что судья пошел на попятную после того, как заявил, что соболезнует родственником палестинского террориста.
"Вынесенное решение отменено, принято повторное судебное решение, которое полностью проясняет ситуацию. Конечно, (в его словах) не было попытки оскорбить чье-то достоинство. Судья Гендель приносит искренние извинения и глубоко соболезнует родственникам погибшего", - сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой Управления судов Израиля.
Скандальное высказывание судьи БАГАЦ в ведомстве объяснили привычкой приносить соболезнования в том случае, если один из участников судебного процесса умер до вынесения окончательного решения суда.
"Это позор, что судья Высокого суда выражает сожаление по поводу террориста. Мой папа был обычным человеком, которого убили только потому, что он был евреем. Судья в Государстве Израиль не должен выражать свою позицию по таким вопросам", – сказала дочь убитого террористом Ильи Кравица Рита.
Дайяк в 2001 году убил Илью Кравица в районе Хомеш. Он был арестован через полтора и отбывал три пожизненных срока в израильской тюрьме. Семья требовала освобождения Дайяка в связи с тем, что тот умирал от рака.