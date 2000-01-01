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Атака в Лондоне: нападавший оказался осужденным террористом | Фото:30.11 10:28   MIGnews.com

Атака в Лондоне: нападавший оказался осужденным террористом

Человек, напавший с ножом на прохожих на Лондонском мосту, был ранее судим и отбывал тюремный срок за терроризм.

Об этом в ночь на субботу сообщила полиция.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, осужденный в 2012 году и вышедший на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года, так как "не представлял угрозу обществу". Он был членом группировки, которая собиралась бомбить лондонскую биржу.

Хан проживал в графстве Стаффордшир. После кровавого происшествия полиция провела обыски по месту его жительства.

Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил в пятницу вечером, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, однако правоохранители рассматривают произошедшее как теракт.

Отметим, что в пятницу в результате нападения на прохожих в центре британской столицы были ранены несколько человек, двое из них скончались от ран. Нападавшего застрелил спецназ. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.


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