30.11 10:28 MIGnews.com

Атака в Лондоне: нападавший оказался осужденным террористом

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Человек, напавший с ножом на прохожих на Лондонском мосту, был ранее судим и отбывал тюремный срок за терроризм.Об этом в ночь на субботу сообщила полиция.Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, осужденный в 2012 году и вышедший на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года, так как "не представлял угрозу обществу". Он был членом группировки, которая собиралась бомбить лондонскую биржу.Хан проживал в графстве Стаффордшир. После кровавого происшествия полиция провела обыски по месту его жительства.Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу объявил в пятницу вечером, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, однако правоохранители рассматривают произошедшее как теракт.Отметим, что в пятницу в результате нападения на прохожих в центре британской столицы были ранены несколько человек, двое из них скончались от ран. Нападавшего застрелил спецназ. На его теле обнаружили муляж взрывного устройства.