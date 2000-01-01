30.10 07:49 MIGnews.com
Израильтянина арестовали в Иордании: что случилось
Вечером, 29 октября, ЦАХАЛ подтвердил, что был арестован гражданин Израиля, который пересек границу с Иорданией.
Мужчину отправила на допрос к силам безопасности, передает The Jerusalem Post.
В частности, ранее министр иностранных дел Иордании Айман Сафади объявил, что подозреваемый незаконно проник на территорию королевства.
Глава МИД собирается вызвать своего посла в Израиле для консультаций по поводу ареста двух граждан Иордании, Хебы аль-Лабади и Абеда А-Рахмана Мареи, которые задержали в Израиле еще в августе.
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