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Израильтянина арестовали в Иордании: что случилось | Фото:30.10 07:49   MIGnews.com

Израильтянина арестовали в Иордании: что случилось

Вечером, 29 октября, ЦАХАЛ подтвердил, что был арестован гражданин Израиля, который пересек границу с Иорданией.

Мужчину отправила на допрос к силам безопасности, передает The Jerusalem Post.

В частности, ранее министр иностранных дел Иордании Айман Сафади объявил, что подозреваемый незаконно проник на территорию королевства.

Глава МИД собирается вызвать своего посла в Израиле для консультаций по поводу ареста двух граждан Иордании, Хебы аль-Лабади и Абеда А-Рахмана Мареи, которые задержали в Израиле еще в августе.


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