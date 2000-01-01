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Израильтянка бесследно пропала в Париже три недели назад | Фото:30.10 21:11   MIGnews.com

Израильтянка бесследно пропала в Париже

По сообщениям, израильская женщина пропала без вести в Париже три недели назад во время поездки в город со своей дочерью. С тех пор власти ищут 52-летнюю Лютфию Збад, однако пока не найдены никакие следы её местонахождения.

Ее дочь Ясмин Кадан обратилась за помощью в эфире 12-го канала новостей: "Я гражданин страны. Наше правительство должно как-то мне помочь. У меня никого нет. Со мной только Бог", - сказала она в интервью из Франции.

По ее словам, ее мать пропала на Елисейских полях.

"Вместе с нашими друзьями мы начали переходить дорогу ... Это дорога с большим количеством туристов, поэтому внезапно загорелся красный свет. Я остался на другой стороне и ждала маму. Я увидела ее, жестом пригласила ее перейти дорогу, и она ответила мне таким же жестом", - сказала она.

"Я сказала себе: "Хорошо, она увидела меня, она перейдет улицу". Я снова обернулся - и ее там не было, как будто она исчезла через секунду. Я не поняла, что случилось. Я начала бегать, я начала искать - ничего".

Кадан добавила, что ее мать страдает от проблем с психическим здоровьем.

Министерство иностранных дел заявило, что ему известно об этом деле, и он готовит дальнейшие поиски Збада вместе с местными правоохранительными органами. Фотографии Збад были разосланы районным больницам. "Ситуация нам известна и отслеживается по всем каналам", - заявили в МИД, добавив, что чиновники поддерживают постоянный контакт с семьей.


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