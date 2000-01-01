Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











На оживленной улице Лондона произошел разлив химикатов | Фото:31.10 06:43   MIGnews.com

В центре Лондона произошла утечка химикатов

В среду, 30 октября, аварийные службы Великобритании оцепили часть одной из самых оживленных торговых улиц Лондона после сообщений о разливе химикатов, в результате которого один человек был доставлен в больницу.

Полиция заявила, что не рассматривает инцидент как террористический акт. Случай произошел на Бромптон-роуд в Лондоне. "Мы оказали пострадавшему помощь на месте происшествия и доставили его в больницу", - сказал представитель службы скорой помощи Лондона.

Британия уже давно находится в состоянии повышенной готовности к терактам и в настоящее время находится на втором по величине уровне угрозы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:10
Турки рассыпались в Тель-Авиве
07:04
"Убийство Нетаниягу": фрейдистская оговорка ведущего  
04:37
В Таиланде слон решил отдохнуть на крыше автомобиля (видео)
03:31
Грета Тунберг отказалась от престижной награды
02:44
Медики дали обнадеживающий прогноз по здоровью Заворотнюк
01:36
В НВО приняли неожиданное решение по приквелу Игры престолов
00:22
Найдена связь между размером мозга и тягой к алкоголю
23:23
Власти ФРГ усилили борьбу с правым экстремизмом
22:10
Почта Австрии торговала данными о политических предпочтениях
21:46
Опрос: 20% израильтян за помилование убийцы Ицхака Рабина
21:11
Израильтянка бесследно пропала в Париже
21:06
Найден тайник с сокровищами "Исламского государства"
20:42
Минюст подписал соглашение об экстрадиции Алексея Буркова
20:17
Пердседатель Верховного суда осудила критику прокуратуры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus