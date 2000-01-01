В центре Лондона произошла утечка химикатов

В среду, 30 октября, аварийные службы Великобритании оцепили часть одной из самых оживленных торговых улиц Лондона после сообщений о разливе химикатов, в результате которого один человек был доставлен в больницу.
Полиция заявила, что не рассматривает инцидент как террористический акт. Случай произошел на Бромптон-роуд в Лондоне. "Мы оказали пострадавшему помощь на месте происшествия и доставили его в больницу", - сказал представитель службы скорой помощи Лондона.
Британия уже давно находится в состоянии повышенной готовности к терактам и в настоящее время находится на втором по величине уровне угрозы.